Hugo Calderano lança metodologia para levar tênis de mesa a academias, clubes e escolas

Metodologia Hugo Calderano by FitPong é inspirada nos conceitos e princípios de treinamento do mesatenista, 5º colocado do ranking mundial

Hugo Calderano, quinto colocado do ranking mundial de tênis de mesa, lançou neste domingo (29), em Brasília (DF), a Metodologia Hugo Calderano by FitPong, que pretende levar a modalidade a academias, escolas, centros de treinamento, clubes, condomínios e empresas de todo o Brasil. O evento de lançamento foi realizado na unidade da FitPong em Águas Claras, reunindo cerca de 150 convidados.

Desenvolvida em parceria com a FitPong, uma das mais inovadoras academias de tênis de mesa em toda a América Latina, a metodologia é inspirada nos conceitos e princípios de treinamento do Hugo aprimorados ao longo de quase 20 anos.

A Metodologia Hugo Calderano by FitPong funcionará em sistema de licenciamento, oferecendo diferentes opções de programas e modalidades, certificação para treinadores e suporte em gestão, marketing e comunicação, além da participação do próprio Hugo em determinadas ações. A partir de fevereiro, os estabelecimentos interessados em adquirir o licenciamento já poderão se candidatar pelo site metodologiahugocalderano.com.br.

O projeto é um importante passo para Hugo cumprir um dos seus mais importantes objetivos no tênis de mesa: popularizar a modalidade por todo o país e fomentar o surgimento de novos atletas que possam seguir os seus passos profissionalmente.

“Entendo que o meu papel no tênis de mesa vai muito além do que eu faço na mesa durante as competições. Acredito que o tênis de mesa pode ser uma das modalidades mais populares do país, não apenas como atividade física ou lazer, mas também no alto rendimento. Dividir as minhas experiências de treinamento é mais uma etapa nessa missão”, afirmou.

Hugo colaborou diretamente no desenvolvimento da metodologia para que as aulas refletissem os aspectos que o atleta de 26 anos mais valoriza em seus treinamentos, como liberdade e criatividade.

“Sempre falo que é muito importante desfrutar dos treinamentos. A vida do atleta se passa muito mais nos treinos do que nas competições. Acredito que, para curtir esse processo, é preciso que as atividades tenham liberdade, criatividade, desafios e diversão. Além, claro, de muita disciplina”, disse o atual bicampeão dos Jogos Pan-Americanos.

O Momento Hugo é um exemplo prático de como a metodologia incorporou princípios de treinamento do mesatenista. Em determinado momento de cada aula, os alunos terão liberdade para experimentar diferentes técnicas e escolher as atividades que desejam realizar, algo que também faz parte da rotina de treinos de Hugo.

Para Jorge Vieira, criador da FitPong, a parceria com Hugo tem potencial para transformar a forma como se ensina tênis de mesa no Brasil.

“A visão e os princípios que o Hugo tem em relação aos treinamentos, somados à experiência inovadora que a FitPong trouxe para o mercado nacional, podem impulsionar a popularização do tênis de mesa no Brasil”, afirmou.

A Metodologia Hugo Calderano by FitPong terá dois programas de aprendizado e treinamento: Start, voltado para crianças de 5 a 12 anos, e Evolution, para pessoas a partir de 13 anos, sem limite de idade. Os alunos poderão ser avaliados no chamado Teste de Raquete para avançarem dentro da jornada programada, recebendo graduações a cada mudança de nível.

A proposta da metodologia é ir além do desenvolvimento técnico e tático: os treinadores também são responsáveis por promover atividades que permitam a cada aluno evoluir em outras áreas, como princípios e valores, conhecimentos e cultura, saúde e qualidade de vida.

“A experiência que temos na FitPong mostra que os alunos têm um impacto muito positivo em diferentes aspectos, como autoestima, confiança e até na vida profissional, além, claro, dos ganhos físicos e do bem-estar. Com a nova metodologia, estamos certos de que esses resultados serão ainda melhores”, disse Jorge.