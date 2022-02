Hospital Regional de Taguatinga faz 48

O diretor do HRT, Anderson do Amaral Pereira, informou que o hospital realizou 3.991 cirurgias eletivas e de emergência em 2021

Referência para a população de várias regiões administrativas do Distrito Federal, além de receber pacientes de estados do Centro-Oeste e até do Nordeste, o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) chega aos 48 anos, em 2 de março, como uma unidade consolidada nos atendimentos especializados, de urgência e de emergência. Uma sessão solene, realizada no hospital nesta segunda-feira (21), celebrou a data e incluiu a entrega de uma moção de louvor do deputado distrital Jorge Viana a 109 funcionários do hospital.

O parlamentar convidou a técnica em enfermagem Nadir Nogueira para tomar posição de destaque. Em 2022, ela completa 38 anos de serviço no HRT. “Mais que um orgulho, é uma gratificação”, disse a servidora.

O diretor do HRT, Anderson do Amaral Pereira, informou que o hospital realizou 3.991 cirurgias eletivas e de emergência em 2021, mesmo com as restrições da pandemia. A unidade conta hoje com mais de 30 especialidades médicas e se destaca pela capacidade de absorver pacientes, de acordo com a demanda da rede pública do DF. “Conseguimos dar respostas de forma efetiva. Temos uma mão de obra qualificada”, elogiou o gestor.

A chefe do centro cirúrgico, Mônica dos Reis, também destacou o trabalho diário no HRT. “O que eu gostaria de ressaltar aqui é a força de vontade dos servidores”, disse. “Os 48 anos de HRT são 48 anos de histórias de amor, de dedicação”, completou.

*Com informações da Agência Brasília