Hospital faz ensaio de carnaval com bebês internados

O objetivo foi proporcionar alegria para familiares, oferecendo um momento de descontração que melhora o vínculo familiar

A Unidade de Cuidados Intermediários (Ucin), do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), decidiu compartilhar a fofura dos bebês prematuros internados com um ensaio fotográfico temático de carnaval.

A iniciativa, que ganhou o nome de Bloquinho da Ucin, contou com a participação de 13 bebês fantasiados: coelhinho, ursinho, cachorrinho, Homem-Aranha, abelhinha, bailarina e casulo. O registro foi feito pelo celular das enfermeiras durante a manhã desta quarta-feira (23/2). O objetivo foi proporcionar alegria para as mães, pais e familiares, oferecendo um momento de descontração que melhora o vínculo familiar.

“Nossas ações de humanização envolvem não apenas pacientes, mas também a família, inclusive porque ela é afetada quando um dos seus está internado, e porque é também fundamental na recuperação após a alta hospitalar”, comenta Mariela Souza de Jesus, diretora-presidente substituta do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF), que administra o HRSM.

A ação, organizada com todo o cuidado pelas enfermeiras da unidade, é realizada mediante autorização dos responsáveis legais. “Essa é uma forma de demonstrar carinho, mas também de permitir que as famílias levem para casa uma lembrança boa da internação. As mães ficam muito felizes”, disse a chefe de serviço de Enfermagem Ucin, Lorena Cardoso Mendes.

Segundo Lorena, todas as fotos digitais foram encaminhadas às mães. “É muito gratificante pra todas nós. Buscamos sempre a humanização do cuidado, visando a passar para os pais mais conforto, segurança, descontração do momento devido à fragilidade emocional que eles se encontram naquele momento”, completou.

A organização para a realização do ensaio no HRSM começou com um mês de antecedência e também teve a participação da enfermeira rotineira Rosane Abreu Medeiros e da enfermeira assistencial Mirella Januário.

Para garantir que as fantasias não causassem alergias ou lesionassem a pele sensível dos bebês, elas foram confeccionadas com materiais como EVA e linha de crochê. “No dia da foto, higienizamos todos os materiais, organizamos os pacientes conforme a necessidade individual e, claro, com as mães sempre por perto”, contou a enfermeira.

Perfil

Os bebês atendidos na Ucin são prematuros que receberam alta do cuidado intensivo de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal ou do Centro Obstétrico, porém não estão aptos à alta, precisam ganhar peso, efetivar o aleitamento materno, finalizar o tratamento com medicamentos ou outras terapias.

A Ucin do HRSM é dividida em UcinCo (convencional) e UcinCA (canguru), sendo a primeira uma unidade semi-intensiva, destinada aos recém-nascidos com risco médio de complicação e que necessitam de assistência contínua.

Já a segunda unidade acolhe mãe e bebê, permitindo o contato pele a pele entre os dois com o objetivo de aproximar, reforçar laços de carinho, cuidado e de permanência no mesmo ambiente até a alta hospitalar.

Em ambos os espaços, os pacientes são acompanhados por médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.

As informações são da Agência Brasília