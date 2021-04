Hospital de Samambaia convida padre para orar por pacientes e médicos

O padre Rosenilton do Carmo Araújo e os integrantes do Grupo Joia Nova oraram pelos presentes na unidade

A gerência do Hospital Regional de Samambaia (HRSam) convidou, na última sexta-feira (16), o padre Rosenilton do Carmo Araújo e os integrantes do Grupo Joia Nova para orar pelos pacientes e pela equipe de funcionários da unidade.

A peregrinação aconteceu por todas as alas do hospital, exceto aos recintos como leitos e quartos. O som dos cânticos e rezas tomou todos os setores da unidade.

“As pessoas e a humanidade estão sofrendo. Então, não podemos deixar de levar fé, esperança e superação, pois muitas pessoas também estão vivendo. Nosso objetivo é colaborar para que a esperança seja avivada nos corações de todos” explica, o padre, popularmente chamado de Padre Roger.

A gerente operacional do HRSam, Raquel Fonseca, também falou sobre o ato. “Vivemos um momento de muita insegurança, e nós precisamos estar fortalecidos espiritualmente e ter fé para nos mantermos fortes e confiantes, acreditando que dia melhores virão.”

O administrador regional de Samambaia, Gustavo Aires, também aproveitou a visita do padre para dar declaração. “Meu desejo é que atos como esses sejam repetidos. Afinal, em momentos difíceis, de medo e incerteza, quem não tem fé fica completamente perdido. É muito importante acreditar em algo”, disse.

