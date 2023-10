Hospital de Base é pioneiro em cirurgia para hiperplasia prostática benigna

Urologista da Colômbia participou de demonstração da Terapia de Vapor de Água com Rezum, tecnologia revolucionária que beneficiou dois pacientes do DF

O Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) realizou as primeiras cirurgias no DF para o tratamento da hiperplasia prostática benigna (HPB) utilizando a tecnologia de Terapia de Vapor de Água com Rezum. Na quinta (26), foram realizados dois procedimentos. Os urologistas do Hospital de Base contaram com a experiência de Mauricio Plata, urologista colombiano considerado autoridade nesta técnica.

A Terapia de Vapor de Água com Rezum é um procedimento de baixa morbidade para o tratamento da HPB que tem chamado a atenção da comunidade urológica. Essa técnica oferece alternativa eficaz e menos invasiva em comparação com os métodos tradicionais. As vantagens terapêuticas foram disponibilizadas a dois pacientes devidamente regulados para cirurgia de próstata. A duas cirurgias foram transmitidas ao vivo para um auditório na Associação Médica de Brasília, onde 21 urologistas assistiram aos procedimentos e fizeram perguntas a Plata.

No mesmo dia, após as cirurgias, Mauricio Plata ministrou uma palestra sobre essa tecnologia inovadora. Com a participação do colombiano, foi possível beneficiar pacientes assistidos pelo hospital e difundir conhecimento científico urológico para os urologistas do DF. “O serviço de urologia da nossa instituição é um farol de excelência e inovação, refletindo nosso profundo respeito por sua relevância. Estamos comprometidos com o avanço da medicina no Distrito Federal e orgulhosos de contar com profissionais tão dedicados nesta jornada,” ressaltou o chefe do serviço de urologia do HBDF, Eduardo Pimentel.

Com informações da Agência Brasília