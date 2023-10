Hospital de Apoio de Brasília passará por modernização

A obra, que tem o valor estimado de R$ 1,9 milhão, visa adequar a infraestrutura do hospital e trazer mais segurança elétrica às melhorias

O processo para iniciar a reforma e a modernização da subestação de energia do Hospital de Apoio de Brasília (HAB) ganha um novo capítulo. Foi divulgado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (19) o aviso de licitação (Concorrência nº 002/2023) para a contratação, por meio da Secretaria de Saúde (SES-DF), de empresa especializada que irá realizar o projeto. Dos sete projetos já aprovados pela Caixa Econômica Federal, essa é a primeira licitação relativa aos contratos de repasse denominados “Eficiência Energética”.

A obra, que tem o valor estimado de R$ 1,9 milhão, visa adequar a infraestrutura do hospital e trazer mais segurança elétrica às melhorias que estão por vir, como a construção do Bloco de Doenças Raras e a reforma e ampliação da Ala B.

“Essa modernização da subestação vai trazer mais qualidade e segurança na distribuição de energia e na cobertura de geradores em todas as áreas obrigatórias e nos sistemas automatizados do HAB”, explica a subsecretária de Infraestrutura em Saúde (Sinfra), Meire Oliveira.

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) será a responsável pela licitação, que ocorrerá em 24 de novembro, às 9h, na Sala de Licitações do Departamento de Compras (Decomp). O Edital e seus anexos podem ser encontrados no site da companhia.

“As subestações desempenham um papel fundamental em hospitais devido à sua importância na garantia de fornecimento de energia elétrica confiável e contínua. O HAB e a população vão ganhar muito com essa reforma”, declara o presidente da Novacap, Fernando Leite.

Projeto de eficiência energética

As reformas do HAB e de outros hospitais integram o Projeto de Eficiência Energética da SES-DF, que busca promover a sustentabilidade por meio da modernização da relação entre necessidade e disponibilidade de energia na rede de saúde pública do DF.

Serão implantadas tecnologias que possibilitem a geração de energia com a utilização de painéis solares fotovoltaicos aliados à adequação das subestações das unidades hospitalares. Além disso, serão realizadas reformas do sistema de refrigeração de ar e do sistema de aquecimento de água.

As próximas unidades que receberão a modernização serão os Hospitais Regionais do Guará, do Gama, de Samambaia e o Hospital São Vicente de Paulo.

*Com informações da Agência Brasília