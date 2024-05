Hospital da Criança oferece serviços de cuidador profissional para internações prolongadas

A fim de proporcionar maior qualidade de vida para todas as famílias de usuários de serviços da saúde, o Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) disponibiliza os serviços de cuidadores profissionais em saúde para pacientes que passem por um longo período de internação.

A ajuda da cuidadora pode ser solicitada por decisão do acompanhante ou das equipes assistenciais, se julgarem necessário. O HCB conta também com a participação do grupo de voluntários conhecido como Amigo do Leito, cujos integrantes acompanham a criança por um prazo de até quatro horas. O hospital tem processos seletivos em andamento para contratação de novos profissionais para a função.

É o caso de Thuane Santos – que acompanha de perto Miguel Santos durante o tratamento do menino no Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB). Há momentos nos quais ela precisa ausentar-se para resolver problemas pessoais ou até mesmo descansar por um instante, já que a rotina de acompanhar os cuidados com o filho é desgastante tanto no âmbito físico quanto no psicológico. Nesses momentos, porém, ela não quer que o filho fique sozinho.

A situação de Thuane é bastante comum entre familiares e acompanhantes de pessoas que lidam com quadros clínicos complexos. A necessidade do apoio ao acompanhante surge de diversas maneiras: seja pela falta de pessoas à disposição na família, questões judiciais, entre muitas outras. No caso de Thuane, às vezes é necessário sair do hospital para estar presente para seus outros filhos. Nessas situações, ela recorre aos cuidados da profissional oferecida pelo HCB, a técnica em enfermagem Eni Nunes.

“Desde que a equipe de neurologia me informou sobre esse auxílio, que me permite ir resolver pendências ou descansar um pouco, deixo meu filho com ela quando preciso sair”, elogia. A mãe ressalta sua plena confiança na cuidadora, que já prestou assistência a Miguel em diferentes ocasiões. “Confio plenamente nela para tudo que for relacionado aos cuidados do meu filho; poder sair daqui e ver minha família em casa é muito importante para todos nos mantermos fortes nesse momento tão delicado, e isso só é possível graças a essa tranquilidade que ela me dá”.

Eni Nunes trabalha no HCB há dois anos e meio. Mesmo que não conheça os pacientes antes de atendê-los, o acolhimento que a técnica em enfermagem oferece conquista os corações de crianças e responsáveis recorrentemente. “Eu nunca encontrei um paciente que tivesse alguma resistência comigo; nesse período que atuo aqui, nunca tive nenhum problema assim”, conta.

A profissional explica que suas experiências prévias como educadora social voluntária e cuidadora de idosos influenciam fortemente a maneira como ela aborda cada paciente que atende. “Eu trabalho de acordo com as particularidades de cada um. É muito gratificante acompanhar a evolução e melhora do quadro de uma criança; saber que pude contribuir para uma maior qualidade de vida para ela é extremamente recompensador”, pontua a técnica.

A oportunidade de contar com o apoio de cuidador profissional em saúde é uma forma encontrada pelo Hospital da Criança de Brasília para amenizar as dificuldades pelas quais as famílias passam durante tratamentos que requerem internação. “Aqui, atuamos arduamente na proteção dos direitos da criança, provendo meios para que tenha, durante toda a hospitalização, a presença de sua família, sendo permitido acompanhamento 24 horas por dia”, compartilha Simone Prado, diretora de Práticas Assistenciais do HCB.

Ela explica que, nesse contexto, a presença de um profissional preparado para acompanhar a criança possibilita, ao acompanhante, também se dedicar a outras obrigações e ao contexto familiar. “Esse profissional é cuidadosamente selecionado e contratado pelo hospital, sendo acionado para assumir os cuidados com a criança a qualquer hora do dia ou da noite, em situações em que a mãe precise se ausentar para atendimento de suas necessidades diversas, fora do âmbito hospitalar”, completa Prado.

*Com informações da Agência Brasília

