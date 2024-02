Hospital da Cidade do Sol amplia leitos em menos de 24 horas

Em resposta à alta demanda, hospital ativa 10 novos lugares

O Hospital da Cidade do Sol, sob gestão do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), está intensificando seus esforços no combate à epidemia de dengue no DF. Desde o dia 9 de fevereiro, o hospital habilitou 40 novos leitos destinados ao cuidado exclusivo de pacientes com a doença. Agora, em uma resposta ágil à crescente demanda, mais 10 leitos foram ativados em um período de 24 horas, a partir das 19h do sábado (24).

A decisão de expandir rapidamente a capacidade de internação foi motivada pelo aumento significativo de pacientes com dengue nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), tendas de emergência e no Hospital de Campanha (HCAMP), que resultou na superlotação dos equipamentos de saúde. Os novos leitos serão destinados exclusivamente a pacientes com dengue que necessitam de internação para vigilância e monitoramento da evolução da doença.

“Estamos agindo rapidamente para atender às necessidades da comunidade, a ampliação dos leitos neste momento crítico é fundamental para garantir que tenhamos capacidade de atender a todos os pacientes afetados pela epidemia de dengue. Estamos agindo com determinação para assegurar que nenhum paciente fique sem o cuidado necessário durante essa situação desafiadora”, diz o presidente do IgesDF, Juracy Cavalcante Lacerda Jr..

É importante ressaltar que apenas pacientes regulados terão acesso aos leitos disponibilizados no HSol. A equipe médica e multiprofissional está capacitada e dedicada ao manejo dos pacientes com diagnóstico de dengue.

A ampliação dos leitos de internação é uma determinação do presidente do IgeDF, em consenso com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Segundo o presidente, “o impacto desta medida é positivo para os pacientes que necessitam de internação em uma unidade hospitalar. Estamos preparados para uma ocupação de 100% dos leitos em menos de 24 horas”.

Desde as primeiras horas do dia, uma equipe especializada está avaliando e analisando os pacientes com perfil elegível para serem encaminhados à unidade de internação do HSol. Até o momento, o hospital já realizou 264 admissões e concedeu 235 altas, evidenciando o compromisso do HSol sob gestão do IgesDF com a saúde e o bem-estar da população durante esta epidemia de dengue.

Com informações da Agência Brasília