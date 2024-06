Hospitais da rede pública recebem 11 novos aparelhos de anestesia

Nesta semana, onze novos aparelhos de anestesia foram entregues a hospitais da rede pública pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES). Os maquinários custaram R$ 3,2 milhões. A aquisição completa o lote inicial de 64 unidades recebidas em julho do ano passado, quando a SES fez um investimento de R$ 18 milhões.

Cinco unidades foram destinadas ao Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib), onde poderão ser utilizados para cirurgias em bebês que, classificados como “prematuros extremos” – com peso a partir de meio quilo -, muitas vezes precisam de intervenções cirúrgicas logo após o parto.

“São equipamentos de última geração, com capacidade de monitorar os pacientes ao longo de todo o procedimento”, afirma o gerente de equipamentos médicos da SES, Amaury Medeiros.

“Nós fazemos anestesia com muita segurança”, conta a anestesiologista Lucila Baldiotti, referência técnica distrital (RTD) nesta área. “Temos recebido inúmeros elogios dos colegas, inclusive dos que não são do quadro da secretaria, mas gostariam de trabalhar com equipamentos como os nossos.”

Os equipamentos podem ser utilizados em cirurgias de diversas especialidades, incluindo as de emergência e as de alta complexidade, que podem chegar a dez horas de duração. Os aparelhos, ressalta a especialista, permitem atuar com monitorização completa e ventiladores modernos na atenção a todos os tipos de pacientes

Contratação de serviços

Em maio, a SES contratou cerca de 48 mil procedimentos de anestesiologia em cirurgias eletivas a serem executadas por 12 meses, totalizando um investimento de R$ 14,1 milhões. Os procedimentos contratados serão realizados com os novos equipamentos adquiridos pela pasta.

*Com informações da Agência Brasília