Horta escolar fertiliza mentes na Escola Classe Jardim dos Ipês

O projeto Horta dos Ipês transforma o cultivo de hortaliças em uma experiência enriquecedora para os estudantes da Escola Classe (EC) Jardim dos Ipês, em Planaltina. A equipe gestora, coordenadores e professores participa ativamente da iniciativa, que integra práticas agrícolas ao cotidiano pedagógico da unidade. Um espaço agricultável foi cuidadosamente planejado e implementado dentro da escola para acolher a proposta.

A atividade oferece aos estudantes a oportunidade de acompanhar todas as etapas do processo produtivo — da preparação do solo à colheita. Inicialmente, eles observam o manejo realizado por especialistas da própria escola em uma área complementar da horta. Depois, colocam a mão na terra e cultivam suas próprias mudas nos canteiros principais, onde cada turma possui um espaço reservado.

Na horta, são cultivadas diversas hortaliças, como rúcula, alface e chuchu. Cada estudante cuida de sua planta e participa de todas as fases do cultivo: preparo do solo, adubação, plantio, acompanhamento do crescimento e, por fim, a colheita. Parte dos alimentos colhidos é incorporada à merenda escolar; outra parte pode ser levada para casa pelas crianças.

O servidor Rivaldo Pereira Lemos, especialista na área, acompanha de perto as atividades da horta e observa o impacto positivo do projeto na rotina escolar. Segundo ele, no início era difícil manter a atenção das crianças, mas a vivência no campo despertou disciplina e senso de responsabilidade. “O projeto é muito educativo. Ensinamos a respeitar, a dividir e despertamos a curiosidade das crianças, o que é fundamental para o aprendizado”, afirma.

Desempenho

Os educadores também reconhecem que o contato com a terra enriquece o desempenho dos estudantes em sala de aula. A professora Aretta Marques, do 5º ano A, ressalta que o projeto possibilita uma aprendizagem mais completa ao unir teoria e prática. “Aqui eles têm a vivência e a experiência concreta. Conhecem os processos e aprendem sobre alimentação saudável. Todo esse conhecimento é integrado aos conteúdos das disciplinas”, explica.

Mais do que um espaço de aprendizado, a horta também se tornou um ambiente de socialização. A ludicidade das atividades estimula o entusiasmo dos estudantes, que demonstram preferência pelas etapas mais práticas, como a colheita. A aluna do 2º ano Valentina Cardoso compartilha sua empolgação: “É muito divertido. Eu adoro vir plantar e aprender sobre matemática e ciências com os professores”.

Já João Pedro Rodrigues, também do 2º ano, diz que suas atividades favoritas na escola são “jogar futebol e aprender matemática”. Para ele, a horta torna o aprendizado mais visível: “A gente mede as plantas para ver quanto cresceram. Se estão grandes, significa que cuidamos bem delas e está na hora de colher”, relata.

Educação em tempo integral

A escola funciona em tempo integral, com a atividade sendo desenvolvida no período da tarde. Além dos aprendizados regulares, a iniciativa também contribui para a consolidação de hábitos alimentares mais saudáveis.

Unindo educação ambiental, autonomia e interdisciplinaridade, o projeto “Horta dos Ipês” tem se consolidado como uma iniciativa exemplar na EC Jardim dos Ipês. A iniciativa foi uma das 25 selecionadas, por meio de edital de chamamento, para compor a 1ª Mostra de Educação em Tempo Integral.

Estas serão divulgadas semanalmente no site e no Instagram da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF). O objetivo é valorizar e incentivar a propagação dos melhores projetos das unidades escolares que ofertam a Educação em Tempo Integral (ETI).

*Com informações da Agência Brasília