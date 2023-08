Homologadas inscrições para processo eleitoral do Conselho de Saúde do DF

A votação para a escolha dos membros titulares e suplentes ocorrerá em formato presencial no dia 17 de agosto, das 8h às 12h

As entidades e os movimentos sociais habilitados a concorrer à eleição do Conselho de Saúde do Distrito Federal (CSDF) para o quadriênio 2023-2027 já são de conhecimento público. A votação para a escolha dos membros titulares e suplentes ocorrerá em formato presencial no dia 17 de agosto, das 8h às 12h, no auditório da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências de Saúde (Fepecs), na Asa Norte.

A lista de entidades aptas a participar do processo eleitoral é composta por

Segmentos Usuários

‒ Associação de Aposentados, Pensionistas e Idosos das Previdência Social do Distrito Federal e Entorno (Asaprev/DF)

‒ Associação Brasiliense de Deficientes Visuais (ABDV)

‒ Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal (OAB‒DF)

‒ Pastoral da Saúde

‒ Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília

‒ Grupo de Apoio às Mulheres Atingidas pela Hanseníase (Gamah)

‒ Associação DFDown

‒ Centro Brasiliense de Defesa dos Direitos Humanos do Distrito Federal

‌Segmentos Trabalhadores

‒ Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal (SindiEnfermeiro-DF)

‒ Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal (SODF)

‒ Associação dos Profissionais da Saúde Pública do DF

‒ Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do Distrito Federal (Sindivacs-DF)

‒ Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (SindSaúde-DF)

‒ Associação dos Especialistas em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

‒ Associação Brasileira de Enfermagem – Seção Distrito Federal (ABEn-DF)

‒ Associação dos Agentes Comunitários de Saúde do DF (AACS-DF)

‒ Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do DF (Sindate-DF)

‒ Sindicato dos Biomédicos do DF (SindiBiomédicos-DF)

‒ Associação Médica de Brasília (AMBr)

‒ Sindicato dos Médicos do Distrito Federal (Sindimédico-DF)

‒ Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal (CRP-DF)

‒ Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal (CRF-DF)

‒ Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF)

Interposição de recursos

Conforme edital do processo de eleição, os recursos deverão ser realizados por meio de ofício dirigido à Comissão Eleitoral e protocolado junto à Secretaria Executiva do CSDF, situada no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), Quadra 01, Centro Empresarial Parque Brasília, Sala 318, no prazo de 48 horas (período de 3 a 4 de agosto).

O documento deve conter o nome da entidade ou movimento social, seu CNPJ, os motivos do recurso e as provas documentais das alegações que se fizerem necessárias.

Conselho de Saúde

O CSDF é a instância máxima de deliberação do Sistema Único de Saúde (SUS) no DF. O órgão tem a missão no âmbito distrital.

O colegiado é composto por 32 membros conselheiros titulares e 32 suplentes, distribuídos de forma paritária. Dezesseis vagas são destinadas a representações dos usuários de serviços de saúde vindos das entidades e movimentos sociais que tenham atuação e representatividade de âmbito distrital. Oito vagas são concedidas aos trabalhadores de saúde e mais oito são destinadas a representações de gestores e prestadores de serviços públicos e privados, indicados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).

*Com informações da Agência Brasília