Homens são presos após roubarem carro e fugirem para um matagal

Quatro homens foram presos com auxílio de um equipamento instalado no helicóptero da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na noite nesta sexta-feira (6), após roubarem um carro no Paranoá.

Policiais militares do Grupo Tático Operacional 40 (Gtop 40) receberam informação que um Nissan/Versa havia sido roubado no Paranoá e que seu localizador apontava o pinheiral, área de mata, como sendo local atual.

Houve um cerco com apoio de várias viaturas e o helicóptero da PMDF , Fênix, foi acionado. Com um equipamento instalado na aeronave, FLIP, que detecta o calor humano, mesmo no escuro, foram localizados dois homens que estavam escondidos.

Mais dois homens foram presos, um deles, as margens da DF 250, portando uma arma de fabricação caseira calibre 22. Um celular, também produto do roubo, foi recuperado. Todos envolvidos foram encaminhados à delegacia para registro da ocorrência.