Homem sofre parada cardíaca no Terminal Asa Sul

De acordo com relatos de populares, Antônio se engasgou e desmaiou

Na manhã desta quinta-feira (23), um homem de 54 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória, no Terminal Asa Sul. O Corpo de Bombeiros do DF e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) encontraram Antônio José deitado ao solo, próximo a um ônibus da Viação urbano, do qual era passageiro.

Antônio José já estava em parada cardiorrespiratória e as equipes iniciaram imediatamente os procedimentos para reverter a situação.

A equipe de suporte avançado foi acionado e compareceu ao local. Os procedimentos tiveram duração de aproximadamente 45 minutos, quando foi revertida a parada cardiorrespiratória e Antônio foi levado ainda inconsciente ao Hospital de Base.

De acordo com relatos de populares, Antônio se engasgou e desmaiou.