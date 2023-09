Homem sofre corte profundo no pescoço após trabalho com ferramenta elétrica

Acidente mobiliza helicóptero dos bombeiros em Taguatinga Norte

Na tarde do último sábado, um resgate com o helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chamou a atenção dos moradores de Taguatinga Norte. A aeronave pousou no meio da rua na comercial Norte para prestar socorro.

De acordo com o CBMDF, um homem se machucou com uma ferramenta elétrica cortante. Devido a urgência do ferimento, o helicóptero precisou ser usado.

A vítima foi transportada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) e segue internada. Os bombeiros não explicaram a dinâmica do acidente.