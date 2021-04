Homem que roubava baterias é preso pela PMDF

Na residência do detido foi encontrado uma bateria de caminhão e um carrinho de mão furtados

Na tarde de quinta-feira (22), a Polícia Militar do DF prendeu um homem por furto qualificado e danos na Chácara 25A da Colônia Agrícola Águas Claras, no Guará II.

Os policiais foram informados que o proprietário de bens furtados estava seguindo o suspeito. A vítima avisou que o autor havia entrado no condomínio da Chácara 25A.

Dentro do condomínio, os policiais localizaram o homem, que tentou fugir para dentro de uma residência, sendo detido na sequência. De acordo com a polícia, ele confessou ter furtado os bens e indicou onde a bateria furtada estava, mas disse que as outras já haviam sido vendidas em um ferro velho.

Na residência do detido foi encontrado uma bateria de caminhão e um carrinho de mão furtados. O homem foi encaminhado à 1ª Delegacia para registro da ocorrência.

