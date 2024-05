Homem que matou jovem em coletivo do BRT é condenado a 18 anos de prisão

Em sessão de julgamento realizada nessa quinta-feira, 9/5, o Tribunal do Júri de Santa Maria condenou o réu Elizeu da Conceição da Silva a 18 anos e oito meses de prisão, por matar uma jovem de 19 anos, no interior de um coletivo do BRT, e ferir o namorado dela com golpes de faca, após discussão entre o réu e as vítimas.

Sendo assim, o Juiz Presidente do Júri determinou que o réu deverá cumprir a pena em regime inicial fechado e não poderá recorrer em liberdade, pois, de acordo com o Juiz, os fundamentos que levaram à decretação da prisão do condenado permanecem os mesmo.

O crime aconteceu na noite de Ano Novo, 31 de dezembro de 2022, quando vítimas e réu se encaminhavam para os festejos na Esplanada dos Ministérios. Consta na denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), que, naquele dia, o casal de namorados pretendia comemorar a passagem do ano e o aniversário da vítima fatal.

Segundo o MPDFT, os crimes de homicídio consumado e tentado foram qualificados pela futilidade, ofereceram perigo comum aos demais passageiros do ônibus e foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas. Entendimento seguido também pelos jurados.