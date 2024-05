O homem acusado de assassinar a esposa e fugir com o filho do casal, de um ano, foi preso na tarde desta terça-feira (14). O crime aconteceu no Itapoã, na noite dessa segunda-feira (13).

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Maiqui Pedro dos Santos matou a facadas Simone Santos Ribeiro.

A criança, que havia completado um ano no dia anterior, foi encontrada em bom estado de saúde e está sob os cuidados dos avós paternos.