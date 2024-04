Homem que matou colega de trabalho é condenado a 12 anos de prisão

O Tribunal do Júri de Santa Maria condenou o réu Genivam Gomes Pereira a 12 anos de prisão, por matar o colega de trabalho Gilson Rodrigues da Silva com golpes de faca, no interior de uma casa em Santa Maria.

O crime ocorreu em 22 de junho de 2018, após uma discussão. Os dois haviam passado horas ingerindo bebida alcoólica, depois do término de um serviço. Na análise do processo, o Juiz Presidente do Júri destacou que o comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva.

Genivam foi condenado por homicídio qualificado pela futilidade (art. 121, § § 2º, II, do Código Penal), deverá cumprir a pena de reclusão em regime inicial fechado e não poderá recorrer da sentença em liberdade.