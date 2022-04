Homem que estuprou garota de 8 anos no DF tem retrato falado divulgado

O crime aconteceu no dia 2 de abril, atrás de do Museu da Memória Canganda, no Guará II

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou, nesta terça-feira (12), o retrato falado do homem que estuprou uma criança de 8 anos. O crime aconteceu no dia 2 de abril, atrás de do Museu da Memória Canganda, no Guará II.

A polícia procura por qualquer informação que possa auxiliar a prisão do criminoso. A menina foi atraída pelo abusador no caminho que fez para comprar um refrigerante, ela teria pedido o dinheiro para os pais e ido sozinha. Ele estava perto de uma árvore e a chamou, quando ela foi se aproximou, ele a arrasou e procurou por um lugar escondido.

Para manter a criança em silêncio, o homem ameaçou sua família de morte e só fugiu quando escutou a aproximação de um veículo no local. A criança pediu ajuda e a testemunha foi atrás do criminoso.

Infelizmente, o autor conseguiu fugir por uma cerca, rumo à QE 56. A pequena passou por exames no Instituto Médico Legal (IML).

O crime é investigado pela 4ª Delegacia de Polícia. As equipes escutarão a testemunha que seguiu o criminoso e estão em busca do homem. Para ajudar na captura, características do sujeito foram divulgadas. Veja:

branco;

entre 1,60 e 1,70;

cabelo claro;

barba rala;

boné vermelho

blusa colorida (tanto na frente quanto atrás);

cinto de couro preto;

bermuda jeans preta;