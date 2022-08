Homem morre atropelado em Ceilândia

Um pedestre foi atropelado e faleceu na noite deste sábado (06) na Avenida Elmo Serejo, na pista nova que dá acesso à Samambaia, em Ceilândia, Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena. Segundo o CBMDF, ao chegar no local, os bombeiros encontraram a vítima próximo a um semáforo, sentido P. Sul/Guariroba. Ele estava ao solo no canteiro lateral a via e não foi identificado. Ele já foi achado morto. Segundo populares no local, o veículo envolvido era um caminhão, que não estava no local quando as equipes de socorro chegaram. Uma faixa da via foi interditada durante o atendimento. A cena ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF) e a Perícia foi acionada.