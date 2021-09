Homem morre após receber choque elétrico e cair de escada na Ceilândia

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à esta ocorrência empregando três viaturas por terra, uma aeronave de resgate e 16 militares

Um Home morreu após receber choque elétrico e cair de escada na na Rua 5/6 Conjunto 95C do Assentamento 26 de Setembro, na Ceilândia, na tarde desta quinta-feira (30). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à esta ocorrência empregando três viaturas por terra, uma aeronave de resgate e 16 militares.

O senhor Jonas Lemos, 40 anos, realizava uma atividade nos cabos da rede elétrica em um poste de cerca de 5 metros de altura, quando foi atingido por uma descarga elétrica e acabou caindo da escada que usava para acessar a rede.

Após a queda, o homem teve uma PCR (parada cardiorrespiratória). Foi atendido por uma equipe composta de Bombeiros e agentes do SAMU, que realizaram manobras de reanimação durante 50 minutos, porém mesmo disponibilizando todos os recursos de pessoal e material, a vítima não reagiu aos estímulos e teve seu óbito declarado pelo médico do Resgate Aéreo do CBMDF ainda no local.