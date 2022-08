Homem mata mulher estrangulada na Ceilândia

Assim que a equipe iniciou o socorro, o homem fugiu do local. Durante o levantamento pericial foram evidenciados sinais de violência no corpo da vítima

Um homem estrangulou e matou, nesta terça-feira (03), sua mulher em Ceilândia, por volta das 8h. Ele procurou o Posto de Bombeiros, próximo à residência do casal, alegando que sua companheira estava com dificuldades para respirar.

Ao chegar no local, a equipe do CBMDF se deparou com a vítima caída no quarto do casal. Após realizaram manobras de salvamento, sem sucesso, a mulher veio a óbito no local.

Assim que a equipe iniciou o socorro, o homem fugiu do local. Durante o levantamento pericial foram evidenciados sinais de violência no corpo da vítima, indicando estrangulamento. Mas, segundo a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, apenas os médicos legistas poderão confirmar no Laudo Cadavérico essa informação.

A vítima, uma mulher de 31 anos, convivia com o suspeito há oito anos, e tinham uma filha em comum. Ela já tinha registrado uma ocorrência no ano de 2021 na DEAM 2, mas o processo foi arquivado, no entanto, não é possível saber o motivo do arquivamento devido a suspensão temporária do site do TJDFT.

A investigação seguirá em sigilo.