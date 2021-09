Homem furta morfina em hospital e é preso pela PMDF

O suspeito confessou que quando percebeu a presença da equipe, dispensou as ampolas do medicamento no vaso sanitário

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu na manhã desta quinta-feira (16), um homem que furtou várias ampolas de morfina no Hospital de Campanha do Gama.

Os policiais foram acionados e informados por funcionários do hospital sobre o provável furto. Filmagens comprovavam o furto cometido por um dos funcionários que trabalha no local.

Os militares realizaram contato com o suspeito, que confessou e disse que quando percebeu a presença da equipe, dispensou as ampolas do medicamento no vaso sanitário.

Com auxílio dos funcionários do hospital, as ampolas foram recuperadas. O homem e o material furtado foram levados à delegacia para registro da ocorrência.