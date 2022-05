Homem foi preso enquanto furtava pisos de parquinhos no Recanto das Emas

Ele foi preso em flagrante e conduzido para 27ª Delegacia de Polícia

Um homem foi preso pela equipe do Policiamento Comunitário do 27° BPM e do 28° BPM furtando pisos de parquinhos por volta das 14h desta quinta-feira (12), no Recanto das Emas.

Os policiais militares foram informados que um homem estaria furtando as placas de emborrachados das praças do Recanto das Emas. Ao chegar no endereço, o homem foi flagrado com diversas placas em seu carro.

Ele foi preso em flagrante e conduzido para 27ª Delegacia de Polícia.