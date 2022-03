Homem é preso tentando sacar dinheiro de cartões de alimentação em shopping

O suspeito foi abordado e foi constatado que ele tinha quatro cartões de refeição, 16 cartões de hora extra e um cartão de combustível

Um homem de 36 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (30) por apropriação indébita e furto qualificado. A Polícia Militar do Distrito Federal realizou a abordagem por volta das 16h no Taguatinga Shopping.

Os seguranças do shopping acionaram o Batalhão de Policiamento com Cães após uma denúncia sobre um homem dentro da loteria da Caixa. Ele realizava diversas transações com vários cartões.

O suspeito foi abordado e foi constatado que ele tinha quatro cartões de refeição, 16 cartões de hora extra e um cartão de combustível.

Ele informou que trabalhava na empresa de limpeza e que realizava os saques dos cartões de hora extra dos funcionários para depositar em sua conta, via pix.

Sobre os cartões de refeição, descobriu-se que eram de funcionários já desligados da empresa. Porém, eram utilizados pelos novos funcionários até receberem novos cartões.

Todos os cartões foram apreendidos e o homem conduzido à 21ª DP, onde foi autuado.