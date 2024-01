Homem é preso suspeito de roubar celular em parada de ônibus na UnB em Ceilândia

Durante a fuga, o suspeito dispensou o celular roubado, mas, com o auxílio de um sistema de localização via GPS, os policiais conseguiram recuperar o aparelho

Na tarde desta segunda-feira (15), policiais militares do 8º Batalhão agiram com rapidez ao prenderem em flagrante um homem por roubo. A ação ocorreu em resposta a um chamado de populares, indicando que uma estudante havia sido vítima de roubo na parada de ônibus do Campus da Universidade de Brasília (UnB), localizada em Ceilândia.

A equipe do subcomandante da unidade, que se deslocava para o Batalhão, prontamente respondeu ao chamado da comunidade. Os policiais seguiram até a QNP 14/18, onde conseguiram alcançar e deter o suspeito do assalto. A vítima foi conduzida ao local da abordagem, identificando positivamente o autor do crime.

Todas as partes envolvidas foram encaminhadas à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), onde o flagrante de roubo foi devidamente registrado.