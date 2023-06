Homem é preso suspeito de agredir ex-companheira na Estrutural

O crime ocorreu em 15/04/2023, na Região Administrativa da Estrutural

Na terça-feira (30/05), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio das investigações conduzidas pela 8ª Delegacia de Polícia, efetuou a prisão de um homem de 53 anos. Ele foi detido mediante mandado de prisão preventiva devido à prática de tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, na na Região Administrativa da Estrutural.

No dia do incidente, a vítima foi agredida com socos nas costas, rosto e região torácica. Além disso, o agressor utilizou uma mesa de madeira para desferir golpes contra a ex-companheira e ameaçou-a com uma faca.

Felizmente, a intervenção de uma testemunha impediu que o agressor concretizasse sua ação. Vale ressaltar que o casal estava separado há quatro meses quando ocorreram as agressões.

O suspeito encontra-se sob custódia, à disposição da Justiça, e, se condenado, pode enfrentar uma pena de até 30 anos de reclusão. O caso reforça a gravidade da violência doméstica e a importância de medidas preventivas e de combate a esse tipo de crime, que causa danos irreparáveis às vítimas.