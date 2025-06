Homem é preso por violência doméstica e cárcere privado em Ceilândia

Na manhã deste domingo (8), por volta das 7h30, um homem de 46 anos foi preso por violência doméstica e cárcere privado em Ceilândia, no Distrito Federal.

A ação foi conduzida por equipes do 8º Batalhão da Polícia Militar do DF, após denúncia feita via 190 indicando uma possível situação de risco na QNN 25.

Segundo relatos de vizinhos, gritos e pedidos de socorro foram ouvidos durante toda a madrugada, levantando suspeitas de que havia uma mulher sendo mantida em cárcere dentro de um dos apartamentos do conjunto habitacional.

Ao chegarem ao local, os policiais identificaram sinais evidentes de violência: vidros quebrados nas janelas e na porta, objetos destruídos e o interior da residência completamente revirado.

Pela janela, os agentes conseguiram ver uma mulher em estado de pânico, com lesões aparentes, e movimentações suspeitas dentro do imóvel.

Diante da gravidade da situação, os policiais solicitaram que o suspeito saísse da residência, o que foi feito sem resistência. A vítima, de 25 anos, relatou que vinha sendo agredida fisicamente e estava sendo impedida de deixar o apartamento desde a noite anterior.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM II).