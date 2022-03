Homem é preso por tráfico no assentamento 26 de Setembro

O flagrante foi registrado na 8ª DP. A arma denunciada não foi localizada

Um homem foi preso por tráfico de drogas, por volta de 1h desta madrugada de segunda-feira (7), no assentamento 26 de Setembro. Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 15º Batalhão (Gtop 35) recebeu a informação que o condutor de um carro bege circulava armado na região. O suspeito foi encontrado na rua 02, ele portava uma porção de cocaína e R$ 260,00 em espécie.

O Gtop 35 foi até a casa do suspeito na rua 01 e na busca domiciliar encontrou diversas porções de crack, um colete balístico, duas máscaras, uma balança de precisão e um galão com três litros de lança-perfume. O flagrante foi registrado na 8ª DP. A arma denunciada não foi localizada.