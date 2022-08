Homem é preso pela PMDF por tentativa de latrocínio em Planaltina

Os policiais patrulhavam o centro da cidade quando viram um homem gritar por socorro logo após ter sido roubado

Policiais militares do 14º Batalhão prenderam em flagrante um homem acusado de roubar um carro no centro de Planaltina. O fato ocorreu na manhã deste sábado (27) por volta das 7h30. Minutos antes o brasiliense chegou a disparar contra o veículo da vítima.

Os policiais patrulhavam o centro da cidade quando viram um homem gritar por socorro logo após ter sido roubado. A vítima informou que foi abordada por um sujeito armado que fugiu levando seu veículo.

Os policiais seguiram o suspeito e solicitaram apoio. Cerca de 2km depois, informou a PMDF, o carro foi alcançado e o assaltante foi preso, sendo encontrado no interior do veículo uma arma artesanal com munição. No bolso do detido foi localizado munições calibre 22.

Em seguida, um homem procurou os policiais e relatou que também foi vítima de tentativa de roubo pelo mesmo assaltante.

A corporação informou também que o detido já havia sido preso pela PMDF no mês de junho por porte ilegal de arma de fogo no Paranoá. Dessa vez, a ocorrência foi registrada na 16ª Delegacia.