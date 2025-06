Homem é morto a tiros em Ceilândia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atendeu, na madrugada desta quarta-feira (3), uma ocorrência de homicídio por disparo de arma de fogo na região da QNO 19, em Ceilândia.

De acordo com a corporação, a equipe foi acionada via Centro de Operações da PMDF (COPOM) após denúncia de que um homem havia sido baleado e estava caído na calçada, em frente a um conjunto residencial. No local, os policiais encontraram a vítima com sangramento na cabeça e sem sinais vitais. Ele portava um celular e uma carteira.

O local foi imediatamente isolado para o trabalho da perícia da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF). Durante a análise da cena, os peritos encontraram nove cápsulas deflagradas próximas ao corpo.

Durante a ocorrência, os policiais constataram que um ônibus que passava pela região também foi atingido pelos disparos, tendo vidros e janelas laterais do lado direito danificados. O motorista seguiu com o coletivo até a 24ª Delegacia de Polícia, onde relatou, junto aos passageiros, que a confusão teria começado em uma distribuidora de bebidas localizada nas proximidades.

Testemunhas disseram ter visto o suposto autor dos tiros vestindo um moletom branco, mas, apesar das buscas feitas pelas guarnições da PMDF e equipes de apoio, ninguém foi localizado até o momento.

A Polícia Civil identificou câmeras de segurança na região, tanto na QNO 19, Conjunto F, quanto nas proximidades de uma paróquia. Entretanto, até agora não foi possível confirmar se os equipamentos estavam funcionando ou obter as imagens que possam ajudar na identificação do autor.

O caso está sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal, que apura as circunstâncias do crime e busca identificar os envolvidos.