Homem é detido após ser fotografado furtando ferramentas de carro no Gama

Segundo a PMDF, o dono do equipamento entrou em contato com os policiais para informar o roubo

No início da noite do último sábado (15), um homem foi preso em flagrante tentando furtar ferramentas do interior de um veículo na Quadra 03 do Gama. Por volta das por volta das 18h, a vítima entrou em contato com o Batalhão e informou que tinha recebido imagens do suspeito cometendo o crime.

Durante a tarde, o suspeito arrombou a porta do carro da vítima, abriu o porta-malas e roubou várias ferramentas avaliadas em R$10 mil, além do estepe. Moradores da região tiraram fotos e repassaram para a vítima que foi até à 14ª DP registrar o boletim de ocorrência.

O equipamento furtado foi encontrado ainda dentro do automóvel usado para cometer o crime. O suspeito foi encaminhado para a 20ª DP e autuado por furto qualificado. O detido é investigado por outros furtos no Gama.