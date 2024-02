Homem é condenado a 70 anos de prisão por duplo feminicídio

Os crimes de feminicídio foram qualificados pelo motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa e para assegurar a ocultação de outro crime

Em sessão de julgamento realizada no Tribunal do Júri de Planaltina, Josimar Benedito de Paiva foi condenado a 70 anos e seis meses de prisão, mais um ano de detenção e multa, pela prática de dois crimes de feminicídios, cometidos contra a ex-companheira e a ex-sogra, e por fraude processual. O réu não poderá recorrer em liberdade.

Os crimes ocorreram entre as 18h30 do dia 9/12/2020 e às 6h do dia 10/12/2020, na residência das vítimas, localizada no bairro Arapoanga, em Planaltina/DF. Na ocasião, o Josimar escondeu a televisão da casa das vítimas, com intuito de montar uma cena de delito patrimonial, e fez transferências bancárias das contas da ex-companheira e da ex-sogra.

O Juiz Presidente do Júri destacou que as circunstâncias do crime são graves e merecem maior reprovação. Contou que o acusado matou as vítimas, com as quais conviveu por vários anos, na própria residência das ofendidas, “lugar em que a mulher busca sossego, paz e tranquilidade para si e seus filhos”. O magistrado ressaltou ainda que o crime aconteceu quando havia na residência uma criança de seis anos de idade.

Os crimes de feminicídio foram qualificados pelo motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa e para assegurar a ocultação de outro crime.

Por fim, o magistrado observou que o réu tem uma condenação definitiva, sendo reincidente em crime doloso. Assim, determinou que os crimes de reclusão serão cumpridos em regime inicial fechado e o crime de detenção será cumprido no regime inicial semiaberto.