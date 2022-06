Homem é atropelado e fica com fratura exposta na Samambaia Sul

No local, as equipes encontraram a vítima ao solo com sangramento ativo nas pernas. O homem foi atendido

Um homem, de 41 anos, foi atropelado na Quadra 619 via principal sentido Rocinha em Samambaia Sul. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro à vítima.

No local, as equipes encontraram a vítima ao solo com sangramento ativo nas pernas. O homem foi atendido apresentando fratura aberta no membro inferior esquerdo com laceração, edema no crânio com rebaixamento de consciência.

Após sua imobilização foi transportado ao HRC desorientado. Segundo informações de populares a vítima foi atropelada por uma motocicleta que não foi encontrada no local.

A Polícia Militar do Distrito Federal ficou responsável pelo local.