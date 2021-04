Homem com 17 passagens é preso mais uma vez pela PMDF furtando cabo de cobre

Ao abordá-lo com um comparsa. a PM apreendeu 250kg de fios cobre, duas pedras de crack, R$ 200 em notas trocadas, dois celulares com restrição e baterias no break

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta sexta-feira (23), dois homens furtando fios de cobre às 6h30, no Setor Hoteleiro Sul. Os policiais do 6º Batalhão receberam informações que dois homens estariam furtando fios na Quadra 3. A equipe foi ao endereço e se depararam com os homens arrastando os fios pela pista. Ao abordá-los, a PM apreendeu 250kg de fios cobre, duas pedras de crack, R$ 200 em notas trocadas, dois celulares com restrição e baterias no break. Os dois envolvidos possuem antecedentes criminais por diversos crimes. Um deles, de 38 anos, já foi preso 17 vezes. Eles foram apresentados à 5° Delegacia de Polícia. As informações são da PMDF CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE