Homem atropela e passa por cima de vítima no Plano Piloto

O motorista de um Volkswagen Polo de cor cinza, atingiu em cheio o empresário e teria ainda dado ré por cima da vítima

Um empresário de 42 anos, e a namorada, servidora pública de 37 anos, aproveitavam uma festa no Plano Piloto que não acabou bem. Por volta da madrugada do último domingo (09), o empresário foi atropelado na saída de um festa nas imediações do Estádio Nacional de Brasília.



De acordo com o empresário na saída da festa, por volta das 4h30, ele teve um discussão a qual não se lembra o motivo, com um outro rapaz no estacionamento do estádio. Após a discussão o empresário conta que o homem começou a fazer ligações, em seguida amigos do suspeito chegaram ao local. Nesse momento a vítima conta que se afastou da confusão e que a namorada tentou dialogar com o suspeito. “Eu estava andando de costa aí veio um carro e me pegou por trás”, conta o empresário.



O motorista de um Volkswagen Polo de cor cinza, atingiu em cheio o empresário e teria ainda dado ré por cima da vítima. O suspeito fugiu em seguida, porém a namorada da vítima conseguiu anotar a placa do carro.



O motorista do Gol prata ainda não foi identificado. Um boletim de ocorrência foi registrado na tarde desta segunda-feira (10) 5ª Delegacia de Polícia (Plano Piloto). A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que irá apurar os fatos.