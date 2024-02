Homem atira contra vizinhos e acaba preso pela PMDF

O homem foi detido e encaminhado para a 18ª Delegacia de Polícia

Na noite do último sábado (24), a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Grupamento Tático Operacional Rodoviário, prendeu um homem que disparou tiros contra seus vizinhos na cidade de Brazlândia.

Após receberem informações sobre um indivíduo que estava atirando contra seus vizinhos, os policiais militares realizaram patrulhamento no local e encontraram o suspeito portando uma arma de fogo calibre 32, além de 16 munições intactas e 03 deflagradas.

O homem foi detido e encaminhado para a 18ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por ameaça, disparo de arma de fogo e porte ilegal.