Homem agride mulher com garrafa e é preso

Na tarde de segunda-feira (15), a Polícia Militar do DF prendeu um homem por agredir uma mulher com uma garrafa, no Parque da Cidade. De acordo com os PMs, a equipe foi acionada para averiguar uma ocorrência de lesão corporal e omissão de cautela, no local conhecido como Quiosque do Atleta no Parque da Cidade. No quiosque, uma senhora alertou um frequentador sobre a falta de focinheira de dois cachorros que estavam com o homem. Segundo a mulher, o indivíduo não gostou de ser chamado a atenção e arremessou uma garrafa em direção a ela. A garrafa acertou o braço da mulher que de imediato acionou a Polícia Militar. Os militares prenderam o homem num estacionamento próximo. O preso e os cachorros, sem focinheira e sem coleira, foram levados para 5ª Delegacia de Polícia. A mulher foi encaminhada ao IML onde foi constatada a lesão. O homem foi autuado por lesão corporal e omissão de cautela na Delegacia. Ele foi ouvido e liberado. A ocorrência ficou em apuração.