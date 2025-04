Hemocentro lança política de qualidade de vida no trabalho e plantão psicológico

A Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) realizou, na segunda-feira (7), um evento em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, focando o cuidado com os servidores. Durante a programação, foram lançadas oficialmente a Política de Qualidade de Vida no Trabalho, o plantão psicológico Falei, Tô Leve! e o Selo Qualidade de Vida – iniciativas que reforçam o compromisso da instituição com a promoção do bem-estar no ambiente profissional.

A programação incluiu a palestra “Saúde Mental e Qualidade de Vida”, ministrada pela psicóloga Ana Paula Vianna de Oliveira da Rocha, especialista com ampla formação em saúde mental, felicidade e bem-estar. Ela destacou a importância da escuta, da empatia e de políticas institucionais voltadas ao cuidado contínuo com os trabalhadores.

Um dos principais destaques foi o lançamento do plantão psicológico Falei, Tô Leve!, um serviço gratuito de escuta qualificada voltado exclusivamente aos servidores da FHB. O atendimento será individual, direto e focal, com até cinco sessões por ano, e terá início no dia 15 de abril, na sala do consultório de Medicina do Trabalho. Os atendimentos ocorrerão às terças-feiras, das 13h às 15h, e às quintas-feiras, das 8h às 11h.

Para o presidente da FHB, Osnei Okumoto, o lançamento dessas iniciativas é um passo essencial para o fortalecimento do cuidado com os trabalhadores da instituição: “Cuidar da saúde mental dos nossos servidores é cuidar da base de tudo o que fazemos aqui. Um ambiente de trabalho mais saudável, acolhedor e empático reflete diretamente na qualidade dos nossos serviços e no bem-estar coletivo”.

O secretário-executivo de Valorização e Qualidade de Vida da Secretaria de Economia, Epitácio Júnior, também destacou a relevância da ação: “É gratificante ver o Hemocentro de Brasília valorizando a saúde e o bem-estar de seus profissionais. Iniciativas como essa fortalecem os vínculos, impulsionam a produtividade e contribuem para um ambiente de trabalho mais saudável”.

Durante o evento, também foi oferecida vacinação contra a influenza, promovida pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização. A ação teve como objetivo reforçar os cuidados com a saúde dos trabalhadores e facilitar o acesso à imunização.

Ao final da ação, os participantes receberam mudas de plantas, simbolizando o cultivo do cuidado com a saúde, a vida e o ambiente de trabalho.

*Com informações da Fundação Hemocentro de Brasília (FHB)