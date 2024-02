Hemocentro convoca foliões a doar sangue antes do Carnaval

Fundação convida blocos, escolas de samba e público para garantir o estoque de sangue durante as festividades

Ei, folião! Que tal juntar o seu bloquinho de amigos para doar sangue antes do Carnaval? A Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) está convocando doadores antes do início das festividades. O objetivo é garantir o abastecimento do estoque de sangue, que tradicionalmente sofre redução durante o feriadão.

Como em outras datas festivas, o banco de sangue fica em alerta devido à queda no número de doadores e ao aumento na demanda por sangue. A gerente de Captação de Doadores da FHB, Kelly Barbi, destaca a importância de fortalecer o estoque antes da festividade.

“Historicamente, enfrentamos baixa no período de feriado. Estamos fazendo um esforço para, antes da festividade, fortalecer o estoque para passarmos bem o feriado. Precisamos estar abastecidos de maneira estratégica para as emergências. Devido às aglomerações, a tendência é aumentar a necessidade.”

Uma semana antes do feriado, estão programadas três ações no Hemocentro. Em 6 de fevereiro, os integrantes da Escola de Samba da Aruc se concentrarão no estacionamento da Fundação, seguidos pelo bloquinho Capivaretas no dia 7. Já no dia 8 de fevereiro, a Unidade Móvel da Fundação desembarca na Administração Regional da Candangolândia para atender os doadores da cidade.

“O espaço está aberto para os blocos e escolas de samba, será um ato de alegria e festividades que vão com certeza salvar a vida de alguém. Chamamos os doadores para antes de cair na folia fazer a sua parte e doar sangue. Nossa programação está aberta e convidamos a todos para fazerem uma concentração aqui no Hemocentro”, destaca a gerente. A fundação tem como meta diária a coleta de 180 bolsas de sangue.

Grupos com mais de 10 pessoas podem acionar a gerência de captação para providenciar o transporte de ida e volta dos doadores. O agendamento pode ser feito enviando mensagem para o telefone (61) 99136-2495.

Confira como doar

Para ser um doador, é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 51 kg e ter índice de massa corporal (IMC) igual ou maior a 18,5%. Menores de 18 anos só poderão doar acompanhados pelos respectivos pais ou responsáveis, enquanto idosos precisam ter realizado pelo menos uma doação de sangue antes dos 61 anos.

Além disso, é necessário que o candidato a doar tenha dormido pelo menos seis horas, com qualidade, na noite anterior. Não serão aceitas doações de sangue de pessoas que ingeriram bebida alcoólica 12 horas antes do procedimento ou que tenham fumado duas horas antes.

O candidato passa por avaliação de profissionais de saúde para verificar se está apto. Portanto, seja sincero ao responder às perguntas feitas durante a triagem e não omita informações importantes, pois disso depende a segurança do doador e do receptor.

Lembre-se: nada de jejum. É importante estar bem alimentado para doar sangue, assim como beber bastante água desde o dia anterior à doação.

O agendamento da doação de sangue é obrigatório e pode ser feito pelo site Agenda DF – Serviço de Agendamentos do Distrito Federal ou pelo telefone 160, opção 2. O Hemocentro de Brasília está localizado no Setor Médico Hospitalar Norte (início da W3 Norte), próximo ao HRAN e à Fepecs, e atende de segunda a sábado, das 7h15 às 18h.

Com informações da Agência Brasília