HCB promove iniciativa de conscientização contra a retinoblastoma

Cerca de 90% dos casos ocorrem em crianças menores de 5 anos; o ideal é que o diagnóstico seja fechado na fase inicial da doença

“Há dois anos, eu já tinha visto, através do flash da câmera, que a minha filha tinha essa mancha branca no olho”. Este é o relato de Erika Santos, 33 anos, que observou desde cedo os sinais de alerta em Heloísa. Apesar de não ter diagnóstico fechado, profissionais de saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES DF) e do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) explicaram para Erika, neste sábado (16/9), que esta mancha pode ser algo grave: o retinoblastoma.

“Hoje, as profissionais me informaram bastante sobre o retinoblastoma e sobre essa mancha branca. Apesar de eu já ter feito algumas consultas com alguns oftalmologistas, me recomendaram fazer mais exames a fundo e já vou agendar uma consulta para segunda-feira”, conta Erika.

Neste sábado (16/9), o Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB), promoveu evento de conscientização do retinoblastoma na campanha “De olho nos olhinhos”, realizada nacionalmente no mês de setembro.

Profissionais do hospital abordaram, pela tarde, as pessoas que passaram pelo shopping para explicar o que é retinoblastoma e quais sinais são indicativos de que a criança precisa de atendimento médico. Além dos profissionais do HCB, estavam presentes estudantes de medicina, funcionários e voluntários da Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace).

“O objetivo da campanha é justamente chamar a atenção dos cuidadores, trazer à luz uma oportunidade de despertar aos pais e a todos os cuidadores se perceberem algum sintoma, alguma situação no desenvolvimento da criança que possa ser diferente”, explica a diretora da Abrace, Maria Angela Marini. “Um diagnóstico precoce pode salvar uma vida, pode evitar uma sequela que fica da doença, porque vai ter um tratamento mais rápido e completo”.

O retinoblastoma é o câncer ocular mais comum em crianças e possui letalidade alta, quando não tratado precocemente. A oftalmologista do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), Manuella Neves, também presente no evento, ressaltou a importância dos pais procurarem ajuda médica assim que observarem os sinais.

“O objetivo do diagnóstico precoce, além de salvar a vida da criança, é preservar a visão. É preciso observar os sinais de alerta, com o reflexo branco nos olhos, porque o normal é o reflexo vermelho. Assim que os pais observarem este sinal, é preciso levar ao médico”, explica a médica.

A pediatra oncologista do Hospital da Criança, Isis Quezado, alerta que o diagnóstico precoce auxilia no tratamento, que evoluiu bastante. “A Sociedade Brasileira de Pediatria indica o exame ocular entre seis meses e um ano, quando será realizado o exame de fundo de olho. Depois, é importante repetir o exame entre três e cinco anos de idade para ver se não há nenhum vestígio. Os tratamentos hoje evoluíram. Hoje, as técnicas e o prognóstico melhoraram. Mas dependendo de que estágio se encontra o tumor, pode precisar de quimioterapia”, explica a pediatra.

Quando diagnosticado precocemente e tratado em centros especializados, a doença pode alcançar índices de 90% de cura, inclusive com a preservação da visão da criança.

90% dos casos abaixo dos cinco anos

O retinoblastoma, assim como a campanha “De olho nos olhinhos”, ganharam os holofotes após a filha do apresentador Tiago Leifert ter sido diagnosticada com o câncer aos 11 meses de idade em um estágio avançado do câncer.

O retinoblastoma é um tumor maligno intraocular. Entre os sinais, os pais devem estar atentos aos potenciais sintomas, como: reflexo branco nos olhos (chamado popularmente de olho de gato), estrabismo e redução da visão.

“O médico oftalmologista examina a criança para identificar a causa da alteração do reflexo vermelho. Na maioria das vezes essa alteração não é causada por retinoblastoma, contudo sendo o retinoblastoma um câncer agressivo, que pode causar a morte deve-se examinar todas as crianças com reflexo vermelho alterado com brevidade”, explica o médico oftalmologista e Referência Técnica Distritral (RTD), Frederico Loss.

O diagnóstico definitivo de retinoblastoma só é feito com exame histopatológico do material do tumor, uma vez que existem doenças benignas que podem simular o quadro semelhante do retinoblastoma, segundo o especialista.

Considerado raro, aproximadamente 90% dos casos são descobertos abaixo dos 5 anos. De acordo com o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC), a doença pode se apresentar em um olho (60% dos casos, o chamado retinoblastoma unilateral) ou nos 2 olhos (40% dos casos, retinoblastoma bilateral).

Serviço

Uma vez que os pais observem os sinais, é importante procurar ajuda médica. No Distrito Federal, as crianças são encaminhadas pelo pediatra da atenção primária, cuja porta de entrada são as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). São mais de 170 UBSs no DF, que podem ser conferidas InfoSaúde.

Uma vez que os pacientes são encaminhados ao Hospital da Criança de Brasília, é iniciado o tratamento do retinoblastoma.

