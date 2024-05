HBDF já realizou mais de 1.200 cirurgias oftalmológicas em 2024

O Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), único no SUS a oferecer subespecialidades oftalmológicas específicas, realizou 1.200 cirurgias eletivas e 90 cirurgias de urgência e emergência apenas nos primeiros quatro meses de 2024. Em 2023, foram 2.030 cirurgias eletivas e 305 cirurgias de urgência e emergência. Quanto às consultas, em 2023 foram 21.232, número que já alcançou 7.700 entre janeiro e abril de 2024.

Esta terça-feira (7) marca o Dia Mundial do Oftalmologista, uma celebração que destaca a importância desses profissionais e a vitalidade dos cuidados oculares.

O chefe do Serviço de Oftalmologia do HBDF, Danillo Almeida, ressalta a importância do hospital como uma referência em cuidados oftalmológicos de alta complexidade na rede pública de saúde.

“Oferecemos subespecialidades oftalmológicas como transplante de córnea, cirurgia de órbita, implante de tubo de drenagem para glaucomas avançados, cirurgia de vitrectomia (retina), entre outras; além de atendimento de urgência pelo pronto-socorro e internações”, destaca o médico.

Nesta data especial, Danillo Almeida faz um apelo à população: a realização de consultas oftalmológicas periódicas é fundamental para prevenir doenças oculares que podem levar à cegueira. Ele enfatiza que medidas simples, como alimentação balanceada, bom consumo de vitaminas e uso adequado de óculos de sol, podem ser protetoras da saúde ocular.

“A intenção é prevenir algumas doenças ou tratá-las precocemente para evitar complicações futuras”, conclui o especialista.

*Com informações da Agência Brasília