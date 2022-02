Há 3 dias nas ruas, força-tarefa identifica menos irregularidades

Desde o início da operação mais de 340 locais foram visitados pela equipe, mais de 30 estabelecimentos foram interditados por 24 horas e 82 foram multados por desrespeito aos protocolos

A força-tarefa montada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para fiscalizar a realização de eventos carnavalescos na capital federal parece ter causado efeito na população. Nesse domingo (27), os oito estabelecimentos visitados pela equipe na região de Águas Claras, não descumpriram o protocolo sanitário. “Nós fomos aos locais considerados prioritários, os que já foram multados, autuados ou até mesmo interditados. Parece que as pessoas estão mais atenciosas e atendendo as exigências”, relatou a inspetora-fiscal do DF Legal, Rosângela Costa.

Apesar de boatos terem surgido a respeito de uma festa de Carnaval que aconteceria no Parque da Cidade, a reportagem do Jornal de Brasília não flagrou aglomerações pelo local. O GDF havia destacado anteriormente que o parque também ficaria sob os olhares dos fiscais, já que cerca de 70 mil pessoas devem curtir o feriado prolongado por ali, por isso, os vigilantes estão orientados a acionar a Polícia Militar e a administração local caso encontrem alguma tentativa de aglomeração.

Desde o início da operação mais de 340 locais foram visitados pela equipe, mais de 30 estabelecimentos foram interditados por 24 horas e 82 foram multados por desrespeito aos protocolos. Segundo especialistas da área da saúde, a tomada da decisão foi correta devido ao aumento da transmissibilidade pela variante ômicron. “É importante para que a gente não perca o controle da pandemia por conta de um feriado”, comentou o Major Jorge, do 3º Comando de Policiamento Regional da PM na região de Águas Claras, onde foi feita a ação na madrugada de domingo para segunda.

Segundo o secretário de Segurança Pública do DF, Júlio Danilo, a operação tem atuado de forma integrada em atenção às restrições previstas no Decreto nº 42.898. “A ação tem ocorrido diuturnamente em locais previamente estabelecidos por meio de levantamentos de inteligência ou denúncias”, explicou sobre o funcionamento. Além disso, os auditores fiscais do Instituto Brasília Ambiental (Ibram) continuam monitorando o descumprimento à Lei do Silêncio, nº 4.092/2008. Foi constatado que, entre sexta-feira (25) e domingo (27), seis estabelecimentos foram multados e quatro foram interditados por desobediência à lei.

A força-tarefa do Carnaval tem o intuito de garantir o cumprimento do Decreto 42.898, que proíbe as comemorações carnavalescas que promovam aglomeração, com o objetivo principal de evitar o aumento da disseminação da covid-19 na capital federal. O trabalho intensificado começou na sexta-feira (24) e segue até terça-feira (1º/3), com a participação da Secretaria de Segurança Pública (SSP), DF Legal, Polícia Militar, Polícia Civil, Procon, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e Instituto Brasília Ambiental (Ibram).