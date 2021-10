Há 258 vagas para auxiliar de logística e vendedor nesta quinta-feira

Agências do trabalhador ofertam as oportunidades sem necessidade de experiência. Outras 134 são para profissionais de níveis superior e fundamental

Quatro oportunidades de emprego para quem tem nível superior estão abertas nas agências do trabalhador, nesta quinta-feira (7). Elas são para analista de planejamento financeiro, para quem é formado em contabilidade, com salário de R$ 2,5 mil; assistente jurídico, para graduados em direito, com remuneração de R$ 3,5 mil; auxiliar administrativo para quem estudou administração, cuja oferta salarial é de R$ 1,2 mil; e médico veterinário com salário mensal de R$ 3 mil.

O maior número de vagas, porém, é para profissionais de nível médio de escolaridade. São 258, sendo quase metade delas para auxiliar operacional de logística, com salário de R$ 1,2 mil, mais benefícios. Também puxam a alta as 50 oportunidades para vendedor interno, com a mesma remuneração.

Para quem tem apenas nível fundamental são 98 vagas abertas. Vendedor pracista é a que mais tem oportunidades: um total de 30. Mas ainda serão contratados açougueiros, auxiliar de dobrador de metais, cabeleireiros, churrasqueiro, cortador, costureiras, empregado doméstico, encarregado de obras de manutenção, gesseiros, impressor serigráfico, mecânicos, montador de mármores, operadores de caldeira e de laminador de barras a frio, padeiro, pedreiros, pintores, ladrilheiros, polidor de metais, serralheiros, supervisores de venda comercial e sushiman. Nestas áreas, os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 1.844,18, mais benefícios.

Ao todo, são 392 vagas disponíveis. Interessados em concorrer a qualquer uma delas podem procurar uma das 14 agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O currículo também poderá ser cadastrado no aplicativo Sine Fácil. Mesmo que o candidato não se encaixe em um dos perfis das vagas disponibilizadas no dia, o sistema poderá cruzar informações e encontrar uma oportunidade de acordo com as especificações do currículo.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria.

A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209-1135.

Agência Brasília