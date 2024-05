Guará Park recebe investimento de R$ 18 milhões do GDF

Mais conhecido como Guará Park, o Setor Habitacional Bernardo Sayão, recebe investimentos da ordem de R$ 17.920.014,65. As equipes do Governo do Distrito Federal (GDF) deram início aos serviços no Lote 1, que compreende as chácaras de 1 a 12 e de 62 a 52. Serão feitos serviços de pavimentação, sinalização horizontal e vertical, drenagem urbana, meios-fios e calçadas.

“Obras de infraestrutura a céu aberto são bastante impactadas no período chuvoso. Assumimos o compromisso de que, com a chegada da estiagem, os serviços avançariam rapidamente; e assim tem sido. No Lote 1, boa parte dos condomínios já está com a drenagem e pavimentação concluída”, pontuou o secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro.

Cerca de 30 operários trabalham no local de segunda a sexta-feira para dar celeridade às obras no período de estiagem. Atendendo aos pedidos dos moradores da região, a intervenção promete acabar com os problemas de alagamentos e enchentes, já que será construída uma lagoa de detenção de 11.280 m³ de capacidade — o equivalente a quatro piscinas olímpicas de 50 metros.

Além disso, a rede de drenagem de águas pluviais está sendo refeita. Até o momento, a nova galeria já atingiu a marca de 1.014 metros executados, de um total de 4.662,55 metros. Simultaneamente, as equipes trabalham na infraestrutura da via BS-07, região mais atingida durante o período chuvoso.

“Nessa rua, solicitamos que fosse realizado o rebaixamento da rede de água para que pudéssemos dar início às intervenções previstas. Agora, estamos começando a terraplanagem na BS-07. Em seguida, iremos pavimentá-la para, posteriormente, começarmos a construir a lagoa de detenção”, afirmou o engenheiro e fiscal da obra no Lote 1, Rennan Oliveira.

O Setor Habitacional Bernardo Sayão está dividido em cinco lotes. Em 2021, o GDF concluiu as obras dos lotes 2 e 3. O Lote 4 é o próximo a receber as obras, enquanto o Lote 5 está em fase de projeto. Ao todo, a região vai ganhar 32 km de rede coletora de águas pluviais e 46 km de pavimentação asfáltica em uma área de 354,74 hectares. Com as obras de infraestrutura, a região poderá ser regularizada, o que permitirá à Agência de Desenvolvimento (Terracap) comercializar os terrenos.

Quem transita pelo local todos os dias sabe do alívio que é ver as equipes do GDF trabalhando para trazer mais conforto e segurança aos moradores da região, como é o caso do servidor público Bruno Campos, de 38 anos. “Eu moro em Águas Claras, mas venho toda semana visitar meus sogros no Guará. Já presenciei alagamentos horríveis nessa região, de muita terra e lama. Fico feliz de ver que agora o local vai receber a estrutura que merece”, disse.

Assim como ele, outras inúmeras pessoas recorreram aos meios de comunicação do governo para solicitar intervenções no Setor Habitacional Bernardo Sayão. “O retorno dessas obras atende a um dos principais pedidos registrados nas nossas redes sociais e ouvidoria. Agora, com o período de estiagem, os serviços serão intensificados e, em breve, a população terá ainda mais segurança, mobilidade e qualidade de vida na região”, defendeu o administrador regional do Guará, Artur Nogueira.

*Com informações de Thais Miranda, da Agência Brasília