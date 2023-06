Greve de ônibus segue em Águas Lindas

O resultado disso são paradas de ônibus lotadas. Apenas o mínimo obrigatório da frota foi liberado para rodar

A manhã de ontem (27) começou caótica em Águas Lindas, com os ônibus da Taguatur parados na garagem da empresa. Os rodoviários reinvidicavam melhores condições de trabalho, aumento salarial e do ticket de alimentação, e alteração na carga horária do expediente, e mesmo com uma reunião, os requisitos não foram cumpridos, por isso, a greve continua.

O resultado disso são paradas de ônibus lotadas na região do Entorno do Distrito Federal. Foi liberado o mínimo de veículos para rodarem, mas não é o suficiente para suprir a demanda da população.

Outra empresa que atua em Águas Lindas, a UTB, está rodando, mas a rota não é a mesma da feita pela Taguatur, por isso, a população precisa pensar em outras alternativas para conseguir chegar nos compromissos.

A Taguatur informou que mantém o diálogo com os trabalhadores para entender o que está sendo pedido e, assim, conseguir oferecer um serviço adequado à população.