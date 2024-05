Grande São João do Guará celebra 8ª Edição com homenagem a Luiz Gonzaga

O Grande São João do Guará está de volta para sua 8ª edição, que acontecerá entre os dias 7 e 9 de junho de 2024. O evento retorna ao local de suas origens, no estacionamento do Edifício Consei (EQs 19/34) do Guará 2, resgatando a atmosfera da primeira edição, realizada em 2016. A festa deve receber cerca de 30 mil pessoas nos três dias.

Este ano, a maior celebração junina da cidade presta homenagem à música e à cultura nordestina, destacando o legado de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. A programação inclui cenários temáticos inspirados na vida e obra de Gonzagão, bem como um espaço exclusivo, a “Boate Cossacou”, em referência a uma de suas músicas mais emblemáticas, “Pagode Russo”.

Além disso, o evento contará com o tradicional Espaço Kids, que terá brinquedos infláveis e atividades e oficinas para crianças, e um cinema itinerante exibindo curtas-metragens sobre a história do Rei do Baião. No palco principal, diversos artistas locais e nacionais se apresentarão, incluindo Jaiminho De Exu, um talentoso cantor da cidade natal de Luiz Gonzaga, Exu (PE), que promete uma performance marcante.

Serviço:



8ª Edição do Grande São João do Guará

Data: 7 a 9 de junho de 2024

Horário: 17h às 0h

Local: Estacionamento do Edifício Consei (EQs 19/34), Guará 2

Valor de entrada: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), mediante comprovação ou doação de 1kg de alimento ou de kit higiene.