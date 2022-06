Governo investe mais de R$ 67 milhões na urbanização da ADE de Ceilândia

Obras em Área de Desenvolvimento Econômico já ultrapassam 82% de execução em rede de drenagem, asfalto e ciclovias

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está investindo R$ 67.569.678,95 na urbanização das duas áreas de desenvolvimento econômico (ADE) de Ceilândia: as dos setores de indústrias e de materiais de construção. As obras já ultrapassam 82% de execução na construção de redes de drenagem, pavimentação e ciclovias e devem ser entregues até o final de julho.

A urbanização vai ajudar cerca de 270 pequenas e médias empresas de porte familiar, que geram emprego e aquecem a economia do Distrito Federal. É o caso da oficina onde trabalham Josenilton Carvalho, 41 anos, e Lucas Lopes, 26.

Moradores do Sol Nascente, os mecânicos dizem que as melhorias ajudam a atrair clientes e até no deslocamento para casa, seja a pé, de bicicleta – pela nova ciclovia – ou de carro. “Aqui, quando chovia, descia uma enxurrada violenta, lembra?”, pergunta Lucas ao companheiro. “Mas agora melhorou 100%”, completa Josenilton.

As ADEs de Ceilândia terão 17,7 km de vias asfaltadas com 17,6 km de ciclovias e 53,4 mil m² de estacionamentos. Nos canteiros centrais construídos entre as pistas, que são duplicadas, está sendo executado um projeto paisagístico. Já as galerias fluviais somam 400 metros.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico Jesuíno de Jesus Pereira Lemes, a falta de infraestrutura urbana na região vinha gerando perdas para os dois setores, que já começam a ter suas realidades mudadas. “A mobilidade era dificultada pelo excesso de buracos que, em períodos de chuva, deixavam intransitáveis as ruas de acesso aos lotes.”

Com informações da Agência Brasília