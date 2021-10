Governo do DF tenta trazer de volta ao Brasil acervo de Lucio Costa referente ao projeto de Brasília

O acervo de Costa, com 11 mil documentos, foi transferido à Casa da Arquitectura após decisão de sua família

Em ofício enviado ao Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) nesta sexta-feira (22), o secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, Bartolomeu Rodrigues, solicita colaboração para buscar uma estratégia para que a parte do acervo do urbanista e arquiteto Lúcio Costa referente ao projeto de Brasília retorne ao Brasil.



Costa é conhecido como pai de Brasília por ter sido o responsável pelo projeto que balizou sua construção. O acervo de Costa, com 11 mil documentos, foi transferido à Casa da Arquitectura após decisão de sua família, que disse que no Brasil não há nenhum lugar com a mesma infraestrutura, reserva técnica, capacidade de treinamento e cuidado do acervo da instituição localizada em Portugal.



No ofício, Rodrigues provoca o Iphan para que avalie se há registro de tombamento entre os documentos doados para a Casa da Arquitectura. Ainda que não haja registro de tombamento dos bens, argumenta o secretário, é necessário analisar se há no acervo obras pertencentes ao Distrito Federal, em especial aquelas que tratam do concurso público para construção de Brasília realizado entre 1956 e 1957 e vencido por Lucio Costa. Ao finalizar seu texto, Rodrigues solicita apoio do Iphan na “construção conjunta de solução que vise o retorno do acervo ao Brasil.”