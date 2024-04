Governo do DF debate medidas econômicas com o setor produtivo

Um debate acerca de impostos, obras e novas áreas de empreendimentos para o setor produtivo foi realizada nesta segunda-feira (25), pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF). A diretoria com a presença do secretário de Economia, Ney Ferraz conversou sobre os assuntos.

“O Distrito Federal quer e precisa de um setor produtivo fortalecido porque assim teremos cada vez mais emprego e renda”, destacou o secretário de Economia. “O governador Ibaneis Rocha costuma dizer que governa para as pessoas mais carentes e não atrapalha a atividade dos empresários, porque são vocês que geram riquezas para nossa cidade”, completou.

Entre os temas abordados na reunião, estavam a regulamentação da Reforma Tributária; a tarifa modal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); a tributação de pagamentos em Pix; e, a possibilidade de redução do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis).

Nesse ultimo ponto, Ferraz explicou que estudos preliminares apontam para um impacto de mais de R$ 500 milhões. “É um assunto que está na pauta do governo, mas nesse momento, não é viável porque não temos respaldo orçamentário e poderíamos ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal”, explicou.

Na ocasião, além do secretário de Economia Ney Ferraz, também estiveram presentes o secretário executivo de Finanças da Seec, Tiago Conde; e o subsecretário de acompanhamento econômico, Anderson Borges Roepke.

*Com informações da Agência Brasília